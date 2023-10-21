Безруков отмечает юбилей, Нагиев возвращается к съемкам: киноновости недели

Сергею Безрукову — 50
18 октября Сергей Безруков отметил 50-летний юбилей. За свою богатую творческую биографию он воплотил на экране множество ярких ролей, в том числе образы многих ключевых фигур русской культуры, от Александра Пушкина и Сергея Есенина до Владимира Высоцкого.
Один из самых популярных проектов с участием Безрукова — ставший культовым сериал «Бригада», где он сыграл Сашу Белого — роль, благодаря которой актер завоевал всенародную любовь. А сразу же после съемок перевоплотился из лихого криминального авторитета в честного и принципиального милиционера Павла Кравцова в многосерийном фильме «Участок».
Кроме того, за плечами у Сергея Безрукова — роль Иешуа в телеэкранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», новая инкарнация Ипполита из «Иронии судьбы» — топ-менеджер Ираклий в ремейке «Ирония судьбы. Продолжение».
Нагиев возвращается, звезда «Кухни» снимается в «Домовенке Кузе»
Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в комедийном сериале «Кто быстрее?» режиссеров Ивана и Анастасии Снежкиных. Актер сыграет бывшего зэка Кекчупа, который, попав в аварию, расскажет случайным людям о кладе с бриллиантами, а потом, выйдя из комы, устроит за ними погоню.
Сейчас съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Премьера многосерийной комедии «Кто быстрее?» состоится на телеканале СТС. Точная дата пока не сообщается.
Также на этой неделе стало известно, что Марк Богатырев, знакомый зрителям по роли повара Макса из сериала «Кухня», появится в современной киноверсии знаменитого детского произведения Татьяны Александровой «Домовенок Кузя». Правда, пока неизвестно, какая именно роль досталась актеру.
Создатели верят, что картина, где домовенок Кузя будет искать с девочкой Наташей и местным домовым Нафаней волшебный сундучок, будет иметь не меньший успех, чем современный вариант «Чебурашки». Премьера запланирована на 2025 год.
Чеботина в кокошнике, а Хэтэуэй — блондинка
Люся Чеботина снялась в современном многосерийном фэнтези «Молот ведьм», где ей досталось роль блогера из деревни — местной звезды, мечтающей о большой популярности. По словам 26-летней певицы, проект привлек ее своей сказочностью, необычным русским стилем, а также красивыми костюмами и гримом.
А вот Энн Хэтэуэй перевоплотилась в блондинку в триллере «Эйлин». Она играет психолога Ребекку, сотрудницу тюрьмы для несовершеннолетних. Там она знакомится с молодой девушкой (Томасин МакКензи), которая раскроется благодаря Ребекке. Вот только у психолога есть темное прошлое.
В широкий прокат картина выйдет 1 декабря.
Петров с женой и другие звезды на премьерах
Александр Петров представил киноверсию своего драматического шоу «Планета Максимус». В этот день актера пришли поддержать не только друзья и коллеги, но и его молодая жена Виктория, свадьбу с которой он сыграл в середине сентября. Это был первый выход супругов в свет. Правда, позировать фотографам они не стали, а после премьеры постарались поскорее уйти из зала.
Напомним, в центре сюжета «Планеты Максимус» лежит реальная история — трагическая судьба Макса, друга Петрова, и его девушки Кати. Постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку в исполнении группы Ocean Jet.
Также на этой неделе состоялся премьерный показ картины «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Кинолента была создана по мотивам знаменитой русской сказки о Емеле и волшебной Щуке, исполняющей желания.
Светскую премьеру посетили исполнили главных ролей — Мила Ершова, Никита Кологривый, Агриппина Стеклова. Также на показ пришли и звездные гости: Петр Буслов, Алексей Чадов, Клим Шипенко, Марьяна Спивак, Антон и Дарья Златопольские, Алексей Учитель, Никита Тарасов, Елена Захарова, Мария Кожевникова и другие.
Владимир Стеклов пришел в этот вечер поддержать свою дочь Агриппину. Интересно, что компанию 75-летнему актеру составила его младшая наследница, пятилетняя Арина.
В широкий прокат фильм «По щучьему велению» выходит 26 октября.