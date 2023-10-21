Безруков отмечает юбилей, Нагиев возвращается к съемкам: киноновости недели

Сергею Безрукову — 50

Сергей Безруков | Источник: PersonaStars

18 октября Сергей Безруков отметил 50-летний юбилей. За свою богатую творческую биографию он воплотил на экране множество ярких ролей, в том числе образы многих ключевых фигур русской культуры, от Александра Пушкина и Сергея Есенина до Владимира Высоцкого.

Один из самых популярных проектов с участием Безрукова — ставший культовым сериал «Бригада», где он сыграл Сашу Белого — роль, благодаря которой актер завоевал всенародную любовь. А сразу же после съемок перевоплотился из лихого криминального авторитета в честного и принципиального милиционера Павла Кравцова в многосерийном фильме «Участок».

Кроме того, за плечами у Сергея Безрукова — роль Иешуа в телеэкранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», новая инкарнация Ипполита из «Иронии судьбы» — топ-менеджер Ираклий в ремейке «Ирония судьбы. Продолжение».

Нагиев возвращается, звезда «Кухни» снимается в «Домовенке Кузе»

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Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в комедийном сериале «Кто быстрее?» режиссеров Ивана и Анастасии Снежкиных. Актер сыграет бывшего зэка Кекчупа, который, попав в аварию, расскажет случайным людям о кладе с бриллиантами, а потом, выйдя из комы, устроит за ними погоню.

Сейчас съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге. Премьера многосерийной комедии «Кто быстрее?» состоится на телеканале СТС. Точная дата пока не сообщается.

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Также на этой неделе стало известно, что Марк Богатырев, знакомый зрителям по роли повара Макса из сериала «Кухня», появится в современной киноверсии знаменитого детского произведения Татьяны Александровой «Домовенок Кузя». Правда, пока неизвестно, какая именно роль досталась актеру.

Создатели верят, что картина, где домовенок Кузя будет искать с девочкой Наташей и местным домовым Нафаней волшебный сундучок, будет иметь не меньший успех, чем современный вариант «Чебурашки». Премьера запланирована на 2025 год.

Чеботина в кокошнике, а Хэтэуэй — блондинка

Люся Чеботина снялась в современном многосерийном фэнтези «Молот ведьм», где ей досталось роль блогера из деревни — местной звезды, мечтающей о большой популярности. По словам 26-летней певицы, проект привлек ее своей сказочностью, необычным русским стилем, а также красивыми костюмами и гримом.

Кадр из сериала «Молот ведьм»

А вот Энн Хэтэуэй перевоплотилась в блондинку в триллере «Эйлин». Она играет психолога Ребекку, сотрудницу тюрьмы для несовершеннолетних. Там она знакомится с молодой девушкой (Томасин МакКензи), которая раскроется благодаря Ребекке. Вот только у психолога есть темное прошлое.

В широкий прокат картина выйдет 1 декабря.

Кадр из фильма «Эйлин»

Петров с женой и другие звезды на премьерах

Александр Петров представил киноверсию своего драматического шоу «Планета Максимус». В этот день актера пришли поддержать не только друзья и коллеги, но и его молодая жена Виктория, свадьбу с которой он сыграл в середине сентября. Это был первый выход супругов в свет. Правда, позировать фотографам они не стали, а после премьеры постарались поскорее уйти из зала.

Напомним, в центре сюжета «Планеты Максимус» лежит реальная история — трагическая судьба Макса, друга Петрова, и его девушки Кати. Постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку в исполнении группы Ocean Jet.

Также на этой неделе состоялся премьерный показ картины «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Кинолента была создана по мотивам знаменитой русской сказки о Емеле и волшебной Щуке, исполняющей желания.

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Владимир Стеклов пришел в этот вечер поддержать свою дочь Агриппину. Интересно, что компанию 75-летнему актеру составила его младшая наследница, пятилетняя Арина.

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