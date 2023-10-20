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20 октября 2023, новость

«Никаких травм»: менеджер подтвердила нападение на Милохина

Как сообщается, блогер попал в драку в центре Тбилиси
Даня Милохин | Источник: Legion-Media.ru

Елизавета, менеджер тиктокера Дани Милохина, подтвердила «Газете.Ru», что на блогера напали в Тбилиси. По ее словам, он не получил травм в результате драки.

«Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, все было в порядке», — сказала она.

19 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Милохин пострадал в драке с жителями Тбилиси. По данным канала, инцидент произошел на улице Ниношвили. Блогер зашел за кофе и вышел на улицу. Там, как сообщили очевидцы, Милохин заглянул в окно одного из домов. Хозяину это не понравилось, после чего он вышел к Милохину.

Местный житель потребовал, чтобы тиктокер уехал из страны. В результате завязалась драка, к которой впоследствии присоединились еще несколько человек. Как сообщил Mash, обращаться в полицию Милохин не стал.

Позже блогер признался, что в его жизни начался сложный период. Особенно его поразило поведение друзей. По словам Милохина, практически никто не оказывает ему поддержку. 

Напомним, звезда почти год живет за границей. В начале сентября он прилетел в Москву, объяснив, что сделал это ради свидания с девушкой. Однако спустя несколько дней Даня Милохин снова покинул страну, как только появились новости о том, что его могут призвать в армию.

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