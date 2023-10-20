Максим Галкин покинул Израиль

Максим Галкин | Источник: Legion-Media.ru

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в соцсетях, что прилетел на Кипр.

Шоумен объяснил, что прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура.

«Мои дорогие зрители, начинается мой концертный тур. Я уже прилетел на Кипр, и завтра состоится мой концерт с новой программой, выступлю в Лимассоле. Приходите, буду рад встрече», — сказал Галкин.

Несколько дней назад юморист сообщил, что направляется из охваченного боевыми действиями Израиля в концертный тур по Европе. Он объявил, что готовится в ближайшее время поехать для выступлений в Европу, где у него будут встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдавии и Британии.

«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время. Поэтому, не переживайте, я обязательно буду», — заверил Галкин своих подписчиков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вылетела ли из Израиля супруга артиста Алла Пугачева, неизвестно.