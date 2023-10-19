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19 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Прилучный показал, как отдыхает с Брутян на море

Супруги провели короткий отпуск в Дубае

Павел Прилучный и Зепюр Брутян провели короткий отпуск в Дубае. 35-летний актер и его 27-летняя жена устроили романтические выходные, которые они провели без детей.

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В соцсетях супруги активно делились фото и видео с отдыха и сообщали, что отлично проводят время вместе. Так, на одном из роликов звезда «Мажора» показал жену в купальнике, восхитившись ее красотой. 

На днях пара вернулась домой. «Вот и подошел наш отпуск к концу. Хорошего понемногу», — написала в соцсетях Брутян, разместив фото с мужем.

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Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в прошлом году, а весной этого года у них родился сын Микаэль. Летом супруги провели отпуск на Мальдивах, куда отравились с маленьким сыном, детьми Прилучного от Агаты Муцениеце — Тимофеем и Мией, — а также с матерью актера.

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