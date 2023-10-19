Прилучный показал, как отдыхает с Брутян на море

Павел Прилучный и Зепюр Брутян провели короткий отпуск в Дубае. 35-летний актер и его 27-летняя жена устроили романтические выходные, которые они провели без детей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239741&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях супруги активно делились фото и видео с отдыха и сообщали, что отлично проводят время вместе. Так, на одном из роликов звезда «Мажора» показал жену в купальнике, восхитившись ее красотой.

На днях пара вернулась домой. «Вот и подошел наш отпуск к концу. Хорошего понемногу», — написала в соцсетях Брутян, разместив фото с мужем.

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