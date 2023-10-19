Наверх
19 октября 2023, новость

Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе

Популярная исполнительница появится в проекте «Молот ведьм»
Люся Чеботина в сериале «Молот ведьм»

Люся Чеботина снялась в современном городском многосерийном фэнтези «Молот ведьм», съемки которого завершились на этой неделе в Москве. 26-летней исполнительнице досталась роль блогерши, мечтающей о славе.

Как призналась Чеботина, проект привлек ее своей сказочностью и необычным русским стилем, а костюмы и грим привели в настоящий восторг.

«Для меня этот сериал о любви и о том, что быть добрым — модно. Моя героиня — блогер из деревни, местная звезда, которая мечтает стать известной певицей. Она мне нравится своей целеустремленностью и упорством. Больше всего запомнились съемки в лесу. Несмотря на то, что я не спала ночь из-за тяжелого графика, красота и магия этого места завораживали», — поделилась своими впечатлениями исполнительница.

По сюжету, в маленьком и живописном городе Калязине находится секретный институт, который занимается изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Желая отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и обращает жителей города в русалок и леших. Хозяйка стихий хочет очистить реальный мир от людей и населить его сказочными существами.

Остановить Хозяйку стихий берутся Алексей Попов (Вадим Соснин), кузнец Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и программист Илья Муромцев (Антон Батырев). В Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.

Режиссером картины выступил Евгений Бедарев («Счастье в конверте», «Домовой»). Постановщик отмечает, что новый сериал — это современная русская сказка, в которой зрители не увидят кокошников и боярских шапок, история о том, какими были бы богатыри, если бы родились и жили в наше время. В многосерийном фильме появятся Кощей Бессмертный, Василиса Премудрая, птица Сирин и многие другие герои русских сказок.

Съемки сериала проходили с июня в Москве и Подмосковье, Твери, Калязине, Калуге, Тарусе и Рязанской области. Премьера многосерийного фильма «Молот ведьм» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Start.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Люся Чеботина
Антон Батырев
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Молот ведьм
Звезда «Кухни» снимется в новой экранизации «Домовенка Кузи»
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала
Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках
Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Люся Чеботина назвала шоу «Сердце Клавы» постановочным
Instasamka, Бузова, Чеботина и другие звезды на музыкальной премии
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
На любой вкус: 6 осенних киноновинок онлайн
Instasamka восхитилась участниками вокального шоу
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Полина Гагарина приступила к съемкам в мини-сериале
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Новые трейлеры
Три мушкетера: Миледи
Трейлер (фр., англ.суб.)
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Феррари
Дублированный трейлер
Императрицы
Трейлер
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Трейлер
Проклятие
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь