Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе

Люся Чеботина в сериале «Молот ведьм»

Люся Чеботина снялась в современном городском многосерийном фэнтези «Молот ведьм», съемки которого завершились на этой неделе в Москве. 26-летней исполнительнице досталась роль блогерши, мечтающей о славе.

Как призналась Чеботина, проект привлек ее своей сказочностью и необычным русским стилем, а костюмы и грим привели в настоящий восторг.

«Для меня этот сериал о любви и о том, что быть добрым — модно. Моя героиня — блогер из деревни, местная звезда, которая мечтает стать известной певицей. Она мне нравится своей целеустремленностью и упорством. Больше всего запомнились съемки в лесу. Несмотря на то, что я не спала ночь из-за тяжелого графика, красота и магия этого места завораживали», — поделилась своими впечатлениями исполнительница.

По сюжету, в маленьком и живописном городе Калязине находится секретный институт, который занимается изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Желая отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и обращает жителей города в русалок и леших. Хозяйка стихий хочет очистить реальный мир от людей и населить его сказочными существами.

Остановить Хозяйку стихий берутся Алексей Попов (Вадим Соснин), кузнец Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и программист Илья Муромцев (Антон Батырев). В Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.

Режиссером картины выступил Евгений Бедарев («Счастье в конверте», «Домовой»). Постановщик отмечает, что новый сериал — это современная русская сказка, в которой зрители не увидят кокошников и боярских шапок, история о том, какими были бы богатыри, если бы родились и жили в наше время. В многосерийном фильме появятся Кощей Бессмертный, Василиса Премудрая, птица Сирин и многие другие герои русских сказок.