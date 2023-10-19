Уехавший из России популярный комик задумался о смене фамилии

Данила Поперечный | Источник: PersonaStars

Популярный российский комик Данила Поперечный, уехавший из России в США, задумался о смене фамилии. Об этом он рассказал в выпуске своего онлайн-шоу «Слишком поздно».

Поперечный объяснил, что многие американцы с трудом выговаривают его фамилию. В последний раз, вспомнил комик, к нему обратились как к «мистеру Поперчини».

Из-за этого юморист задумался о том, чтобы взять другую фамилию, если будет получать американский паспорт. «Когда ты получаешь новый паспорт, можно же любое имя вписать. И как бы хочется оставить свое, но при этом если тут вдруг [у меня] будут дети, их же *** [достанут] с этой фамилией», — отметил он. Комик добавил, что хочет, с одной стороны, сохранить свои корни, а с другой — облегчить жизнь будущим детям.

Ранее Поперечный заявил, что при первом посещении Лос-Анджелеса, где он поселился со своей супругой Полиной Чистяковой, город ему не понравился. По словам комика, Лос-Анджелес раскрылся для него со временем.