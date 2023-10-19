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19 октября 2023, новость

Умер звезда популярного в 90-е шоу «Каламбур»

Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет
Сергей Гладков в шоу «Каламбур»

Умер актер популярного в 1990-е юмористического шоу «Каламбур» Сергей Гладков. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как сообщает издание, актер ушел из жизни в возрасте 60 лет. По данным Baza, в последнее время Гладков жил в Одессе. Там же состоится прощание с актером.

Он стал известен россиянам по ролям мужчины с усами в юмористическом скетче «Деревня дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», Неудачника в «Баре Каламбур», Дранкеля в «Железном капуте» и многим другим ярким, запоминающимся образам.

Кроме того, Сергей Гладков работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

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