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18 октября 2023, новость

Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

По словам общественников, Сафонов неоднократно критиковал специальную военную операцию на Украине
Кирилл Сафонов

Российского актера театра и кино и супруга певицы Саши Савельевой Кирилла Сафонова потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Представители общественного движения «Ветераны России» обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, заявив о том, что артист, проживая в Израиле, продолжает сниматься в российских проектах, зарабатывая деньги, а также участвовать в постановках театра «Современник».

Помимо этого, по словам общественников, Сафонов неоднократно критиковал специальную военную операцию на Украине (СВО), а также действия российских властей. Артист также опубликовал фотографию сына, процитировав текст песни группы «Океан Эльзы» на украинском языке.

В мае этого года супруга Сафонова рассказала, что проживает вместе с мужем и ребенком в Израиле последние 14 лет.

Ранее покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого призвали признать иностранным агентом.

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