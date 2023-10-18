Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

Кирилл Сафонов

Российского актера театра и кино и супруга певицы Саши Савельевой Кирилла Сафонова потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Представители общественного движения «Ветераны России» обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, заявив о том, что артист, проживая в Израиле, продолжает сниматься в российских проектах, зарабатывая деньги, а также участвовать в постановках театра «Современник».

Помимо этого, по словам общественников, Сафонов неоднократно критиковал специальную военную операцию на Украине (СВО), а также действия российских властей. Артист также опубликовал фотографию сына, процитировав текст песни группы «Океан Эльзы» на украинском языке.

В мае этого года супруга Сафонова рассказала, что проживает вместе с мужем и ребенком в Израиле последние 14 лет.