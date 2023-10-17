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17 октября 2023, новость

Раскрыты детали райдера Аллы Пугачевой

Продюсер отметил, что у артистов 90-х годов райдеры были более скромными, чем у современных певцов
Алла Пугачева | Источник: Legion-Media.ru

Певица Алла Пугачева в своем райдере уделяла особое внимание пунктам, которые касались проживания и передвижения. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал организатор концертов и музыкальный продюсер Сергей Лавров.

По его словам, главным пунктом в райдере артистки был теплый загородный дом или отель.

«Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты. Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать. <...> Она просила, чтобы звуковой аппарат ездил в туре один и тот же, потому что раньше с техникой были проблемы. Из напитков она предпочитала теплое молоко. Мог быть запрос на дорогой коньяк или виски, но изредка», — поделился Лавров.

Продюсер добавил, что у артистов 90-х годов райдеры были более скромными, чем у современных певцов.

Напомним, что после начала военной операции на Украине Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) улетела из России в Израиль. Как стало известно на днях, Галкин, ранее заявлявший о готовности помогать Израилю в трудную минуту, собирается отправиться на гастроли по Европе с юмористическими концертами.

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