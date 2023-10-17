58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее микроблоге.

<div id="vk_post_-48064554_29575"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29575", -48064554, 29575, '7-PlPYaqS2hRfQmMqSxcPYLq6ck'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

58-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она снялась в белом купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутое тело. При этом ее внешний вид дополняют солнцезащитные очки и пляжный халат, оформленный кружевами.

Поклонники удивились моложавой внешности телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 135 тысяч лайков. «Какая красивая женщина», «Выглядишь фантастически», «Самая шикарная», «Что может быть прекраснее, чем смотреть на тебя», «Нестареющая красота», — высказывались они.