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17 октября 2023, новость

58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Актриса опубликовала в соцсетях видео в смелом образе

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее микроблоге.

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58-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она снялась в белом купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутое тело. При этом ее внешний вид дополняют солнцезащитные очки и пляжный халат, оформленный кружевами.

Поклонники удивились моложавой внешности телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 135 тысяч лайков. «Какая красивая женщина», «Выглядишь фантастически», «Самая шикарная», «Что может быть прекраснее, чем смотреть на тебя», «Нестареющая красота», — высказывались они.

Напомним, Элизабет Херли прославилась своими работами в театре и на телевидении. В 22 года дебютировала в кино в полнометражном фильме «Ария». В 1987 году на съемках фильма «Грести по ветру» познакомилась с актером Хью Грантом, с которым встречалась на протяжении 13 лет и рассталась в 2000 году. В 1992 году впервые снялась в Голливуде в фильме «Пассажир 57». Известна также ролями в фильмах «Ослепленный желаниями» и «Мошенники».

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