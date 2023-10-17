58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в ее микроблоге.
58-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она снялась в белом купальнике с глубоким декольте, демонстрируя подтянутое тело. При этом ее внешний вид дополняют солнцезащитные очки и пляжный халат, оформленный кружевами.
Поклонники удивились моложавой внешности телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 135 тысяч лайков. «Какая красивая женщина», «Выглядишь фантастически», «Самая шикарная», «Что может быть прекраснее, чем смотреть на тебя», «Нестареющая красота», — высказывались они.
Напомним, Элизабет Херли прославилась своими работами в театре и на телевидении. В 22 года дебютировала в кино в полнометражном фильме «Ария». В 1987 году на съемках фильма «Грести по ветру» познакомилась с актером Хью Грантом, с которым встречалась на протяжении 13 лет и рассталась в 2000 году. В 1992 году впервые снялась в Голливуде в фильме «Пассажир 57». Известна также ролями в фильмах «Ослепленный желаниями» и «Мошенники».