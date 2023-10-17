Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему отказался возвращаться в «Елки»

«В "Елки" я уже однажды возвращался в качестве режиссера: снимал в восьмой части новеллу про айтишников из Перми. Но, так как фильм монтировал не я, очень сильно расстроился и разочаровался, когда "Елки 8" вышли. Я увидел абсолютно не то кино, которое снимал. Они вырезали много ключевого, трогательного, волшебного и новогоднего. Поэтому, когда меня позвали в "Елки 9", я сказал: "Не, ребят. Либо я снимаю и сам монтирую, либо без меня"», — сказал Богданов.