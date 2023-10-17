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17 октября 2023, новость

Иван Охлобыстин рассказал о своей алкогольной зависимости

Актер отметил, что человек не должен зависеть ни от чего, кроме бога
Иван Охлобыстин | Источник: PersonaStars

Актер Иван Охлобыстин признался в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что страдал от алкогольной зависимости.

Звезда «Интернов» отметил, что до 23 лет вел «целомудренный» и спортивный образ жизни. По словам звезды, его молодость выпала на тот момент, когда появилась в продаже текила и открылись ночные клубы.

«Творчество, юность, влюбленность! И в какой-то момент я действительно понял, что это химия тела моего. Не скажу, что я был так пьяный… Я встревожился, что это стало обыденным. Не то, чтобы я там болел или совершал преступления. А то, что это стало частью тела. Я стал зависим», — поделился артист.

По мнению Охлобыстина, человек не должен ни от чего зависеть, кроме бога. Поэтому он обратился к священнику, который помог ему справиться с алкогольной зависимостью. Артист до сих пор поддерживает связь с ним и называет его своим духовным наставником. Актер общается со священником уже более 30 лет.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил свой отказ от режиссуры, назвав себя плохим постановщиком. 

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