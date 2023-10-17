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17 октября 2023, новость

Шуфутинский об уехавших из России: «От самого себя не убежишь»

Певец вспомнил свой опыт эмиграции в США
Михаил Шуфутинский | Источник: Legion-Media.ru

Певец Михаил Шуфутинский заявил в беседе с aif.ru, что уехавших из России людей ничего хорошего не ждет.

По словам Шуфутинского, «примитивные люди» будут трудиться на простых работах, а кто «поумнее и чуть образованнее» поймет, что «пытались уехать от самих себя». Звезда подчеркнул, что от самого себя не убежишь.

Шуфутинский отметил, что эмигрировавших можно понять. По его мнению, многие просто испугались. Артист считает, что стоит пойти навстречу и «попробовать простить» тех, кто уехал, но «не поливает грязью» Россию. Музыкант убежден, что за клевету нужно наказывать.

Шуфутинский также вспомнил свой опыт эмиграции в США. Он уточнил, что не клеветал на Советский Союз, хотя там ему тоже не все нравилось.

«Когда-то ведь и Александр Вертинский вернулся в СССР и многие другие — те, кто высказывался против политической позиции страны. Они не нашли себя за границей, не почувствовали то, чего там искали. Не увидели "золотого" Запада, который представлялся им на расстоянии. А может, они снова испугались и хотят вернуться потому, что им там тяжко. Я бы не стал их ссылать», — отметил певец.

Напомним, ранее стало известно, что покинувший Россию в 2022 году Максим Галкин собрался уехать из Израиля в тур по Европе.

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