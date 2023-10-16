Звезда «Не родись красивой» рассказал об отношениях с коллегами

Григорий Антипенко | Источник: Fotodom.ru

Григорий Антипенко в одном из последних выпусков шоу «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал об отношениях со своими коллегами по сериалу «Не родись красивой». По словам 49-летнего актера, их пути разошлись, однако никаких ссор и размолвок у них не было.

«Упаси бог, просто так случилось. Наша встреча возможна», — подчеркнул актер.

Он не исключил того, что когда-то еще встретится с коллегами на съемочных площадках других проектов: «Если кто-то нас опять увидит как пару, если будет интересно что-то в нашем исполнении — я с удовольствием», — отметил Антипенко.

Напомним, сериал «Не родись красивой» вышел на экраны в 2005 году. Григорий Антипенко сыграл в нем главную роль Андрея Жданова, ловеласа и президента модной компании, в которого влюбилась Катя Пушкарева (Нелли Уварова). Благодаря этому проекту Антипенко познакомился с актрисой Юлией Такшиной, ей досталась роль красивой секретарши Виктории Клочковой.