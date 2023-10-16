Стало известно о заработке покинувшего Россию Назарова за границей

Стало известно, как зарабатывает за границей покинувший Россию заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, звезда сериала «Кухня» выступил в нескольких концертных залах Израиля, после чего собирался отправиться в мини-тур по европейским городам, однако гастроли Назарова сорвались — на лето и осень билеты не были проданы.
После этого актер пожаловался на отсутствие дохода: по его словам, сейчас он получает только 60 тысяч рублей пенсии. За границей артист похудел на 20 килограммов. Коллеги поведали, что он приболел и лечится.
Напомним, ранее сообщалось, что после отмены выступления в Париже еще один европейский город отменил спектакль актера Анатолия Белого, ранее переехавшего из России в Израиль.