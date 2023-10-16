Стало известно о заработке покинувшего Россию Назарова за границей

Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой | Источник: PersonaStars

Стало известно, как зарабатывает за границей покинувший Россию заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, звезда сериала «Кухня» выступил в нескольких концертных залах Израиля, после чего собирался отправиться в мини-тур по европейским городам, однако гастроли Назарова сорвались — на лето и осень билеты не были проданы.