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16 октября 2023, новость

Стало известно о заработке покинувшего Россию Назарова за границей

Сообщается, что звезда сериала «Кухня» похудел на 20 килограммов
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой | Источник: PersonaStars

Стало известно, как зарабатывает за границей покинувший Россию заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, звезда сериала «Кухня» выступил в нескольких концертных залах Израиля, после чего собирался отправиться в мини-тур по европейским городам, однако гастроли Назарова сорвались — на лето и осень билеты не были проданы.

После этого актер пожаловался на отсутствие дохода: по его словам, сейчас он получает только 60 тысяч рублей пенсии. За границей артист похудел на 20 килограммов. Коллеги поведали, что он приболел и лечится.

Напомним, ранее сообщалось, что после отмены выступления в Париже еще один европейский город отменил спектакль актера Анатолия Белого, ранее переехавшего из России в Израиль.

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