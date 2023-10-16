Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре

Станислав Садальский | Источник: PersonaStars

Актер Станислав Садальский рассказал «Газете.Ru», что в начале своей карьеры вспоминал грустные моменты жизни, чтобы заплакать в кадре, а теперь может «обреветься» за три секунды. Он отметил, что в актерской профессии плакать — самое легкое.

«Плакать в кадре — это элемент профессии, это элементарно. Я, когда начинал тренироваться, репетировать, вспоминал маму в гробу. Это в начале своей карьеры. А потом уже это какие-то кнопки, для меня это самое легкое».

Артист также вспомнил об уловках, к которым прибегали его именитые коллеги в начале своей карьеры. Так, он рассказал, что Константин Райкин прятал в карман нашатырный спирт, а Юрий Богатырев использовал лук.

«А теперь эти артисты блистательно умеют плакать. А начинали вот так. Это самое простое — заплакать в кадре. Сейчас — три секунды, я могу тут же обреветься. Каждый артист, который прошел школу театральную, это может», — сказал он.