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16 октября 2023, новость

Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре

Артист отметил, что в актерской профессии плакать — самое легкое
Станислав Садальский | Источник: PersonaStars

Актер Станислав Садальский рассказал «Газете.Ru», что в начале своей карьеры вспоминал грустные моменты жизни, чтобы заплакать в кадре, а теперь может «обреветься» за три секунды. Он отметил, что в актерской профессии плакать — самое легкое.

«Плакать в кадре — это элемент профессии, это элементарно. Я, когда начинал тренироваться, репетировать, вспоминал маму в гробу. Это в начале своей карьеры. А потом уже это какие-то кнопки, для меня это самое легкое».

Артист также вспомнил об уловках, к которым прибегали его именитые коллеги в начале своей карьеры. Так, он рассказал, что Константин Райкин прятал в карман нашатырный спирт, а Юрий Богатырев использовал лук.

«А теперь эти артисты блистательно умеют плакать. А начинали вот так. Это самое простое — заплакать в кадре. Сейчас — три секунды, я могу тут же обреветься. Каждый артист, который прошел школу театральную, это может», — сказал он.

Станислав Садальский - советский и российский актер. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист Грузии. Народный артист Чувашии. Известен ролями в фильмах «О бедном гусаре замолвите слово», «Белые росы», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные». По окончании университета был приглашен в труппы четырех московских театров. С 1973 по 1981 год работал в «Современнике».

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