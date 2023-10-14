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14 октября 2023, новость

90-летний Майкл Кейн объявил об уходе из кино

Актер ушел на пенсию, чтобы не играть стариков
Майкл Кейн в фильме «Молодость», 2015 г. | Источник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер Майкл Кейн, в марте 2023 года отпраздновавший 90-летие, объявил об уходе из кино. Его новое интервью радио «Би-би-си» цитирует Page Six.

«Я все время говорю, что ухожу на пенсию. Что же, теперь я ушел», — сказал звезда «Бэтмен. Начало».

В 2023 году должен выйти последний фильм с участием Кейна — «Великий беглец» Оливера Паркера. В нем Кейн играет ветерана Второй Мировой войны, сбегающего из дома престарелых, чтобы попасть на годовщину высадки в Нормандии.

«Я подумал: у меня были картины, в которых я играл главные роли, были превосходные отзывы... Что превзойдет это? Теперь мне будут предлагать лишь роли 90-летних стариков. Ну, может, 85-летних», — размышляет он.

Кейн понимает, что главные роли не достаются пожилым артистам.

«Не бывает 90-летних главных героев, бывают молодые и красивые мальчишки и девчонки. Потому, подумал я, и надо уходить», — сказал Кейн, до «Великого беглеца» отклонивший три предложения съемок.

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