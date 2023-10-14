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14 октября 2023, новость

Американский актер рассказал о конфликте с Уиллом Смитом на почве ревности

Причиной инцидента послужил его поцелуй с женой Смита на съемках фильма
Уилл Смит | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Томми Дэвидсон рассказал о конфликте с актером Уиллом Смитом на почве ревности. Его цитирует Page Six.

По словам Дэвидсона, инцидент произошел после того, как он поцеловал супругу актера, американскую актрису Джаду Пинкетт Смит во время финальной сцены фильма «Ву» 1998 года, не предупредив ее об этом заранее.

«Он зашел в трейлер, я сижу. Он стоит надо мной и говорит: "Парень, я этого не одобряю, не одобряю"», — вспомнил Дэвидсон, отметив, что супруга актера пыталась успокоить его.

Актер рассказал, что диалог продолжался еще некоторое время. «Он говорил мне: "Объясни, что происходит? А? А?" И кусал губу, будто собирается что-то сделать», — сказал он. После этого Дэвидсон предложил Смиту поговорить где-нибудь вдали от посторонних глаз, однако тогда вмешалась Джада Пинкетт Смит, поэтому инцидент был исчерпан.

Ранее Джада Пинкетт Смит рассказала, что они с супругом работают над спасением отношений. 

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