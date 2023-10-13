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13 октября 2023, новость

Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера

Дэвид Финчер отметил, что Майкл Фассбендер сам предложил этот необычный прием
Кадр из фильма «Убийца»

Режиссер Дэвид Финчер в разговоре с Empire рассказал, что актер Майкл Фассбендер ни разу не моргнул в кадре на съемках триллера «Убийца».

«Глаза Майкла очень много выдают. Он может удерживать в своем сознании множество противоречивых вещей, и его глаза открывают вам доступ к этому», — подчеркнул Финчер.

Он добавил, что инициатива исходила от самого Фассбендера, а режиссер в свою очередь согласился, что такой прием позволяет лучше передать характер главного героя. Финчер сравнил актера с его коллегой Дэниэлом Крэйгом, который на съемках также старается улучшить работу и предлагает различные варианты по усовершенствованию роли.

«Скажите ему, что нужно остановиться на 1/3 дюйма раньше, и он сможет отладить эту техническую работу, а кроме того, у него есть очень хорошие идеи относительно поведения. У него есть актерский дар, но поверх него зажата невероятная дисциплина в том, как он распределяет свои следующие действия», — пояснил Финчер.

«Убийца» — нуар Дэвида Финчера, основанный на серии французских графических романов Алексиса Нолента, с Майклом Фассбендером в главной роли. По сюжету, методичный убийца и хладнокровный одиночка, не знающий угрызений совести и сожалений, остается в тени, выжидая свою следующую жертву. Чем дольше он ждет, тем сильнее ему кажется, что он постепенно теряет рассудок.

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