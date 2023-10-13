Наверх
13 октября 2023, фоторепортажСъемки

Супруга Безрукова сняла фильм к его 50-летию: первые кадры

Анна Матисон стала режиссером документальной картины о Сергее Безрукове

Сергей Безруков появится в документальном четырехсерийном фильме «Чье сердце бьется громче», который сняла его супруга, режиссер Анна Матисон. Кинолента приурочена к 50-летию народного артиста РФ, которое он отметит 18 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

В картине, снятой в жанре атмосферного портрета-наблюдения, будут показаны будни актера: бэкстейджи со съемочных площадок и репетиций в театре, занятия со студентами, гастроли, перелеты и переезды, встречи со зрителями, а также семейный архив, включая восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Безруковым.

«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», — рассказала о картине Анна Матисон.

Зрители увидят, как создавались легендарные фильмы и сериалы с участием актера, в том числе и «Бригада». Безруков также расскажет о своем понимании актерской профессии, о том, как оно менялось с годами, о своих учителях и учениках, а также о любимом детище — рок-группе.

Премьера фильма «Чье сердце бьется громче» состоится 21 октября в 16.10 на «Первом канале». Также четырехсерийная картина будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Чье сердце бьется громче
Бригада
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Анна Матисон
Сергей Безруков
Сергей Безруков вернулся к съемкам в «Спокойной ночи, малыши!»
Актер Чепурченко ответил на сравнения с Безруковым
Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале
Безруков похвалил актеров массовки фильма «Нюрнберг»
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Сергей Безруков запустил челлендж в честь 20-летия «Бригады»
Безруков снимается в новом историческом сериале
Безруков и Цискаридзе вошли в жюри шоу талантов на «России 1»
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Безруков рассказал о счастливом знаке на съемках сериала «Есенин»
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Безруков призвал не снимать продолжение «Бригады»
Безруков выразил опасения о замене актеров голограммами
Безруков посетил Белоруссию со спектаклем
Дочки Галустяна, Безруков с женой, Снаткина на премьере «Пап»
Безруков и Гусева поздравили поклонников с 20-летием «Бригады»
Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Пегова и Безруков выступили на «Байконуре»
Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
«Курей завели»: Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Зудина с детьми и Миронов на открытии памятника Табакову
Безруков отказался играть насильников и маньяков
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
Новые трейлеры
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Родные люди — Трейлер
Проклятие
Проклятие — Трейлер (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер №2 (англ.)
Новогодний шеф
Трейлер
Лео
Трейлер (англ.)
Теория больших денег
Трейлер
Трудные подростки
Тизер (5 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь