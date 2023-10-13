Супруга Безрукова сняла фильм к его 50-летию: первые кадры

Сергей Безруков появится в документальном четырехсерийном фильме «Чье сердце бьется громче», который сняла его супруга, режиссер Анна Матисон. Кинолента приурочена к 50-летию народного артиста РФ, которое он отметит 18 октября.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355185&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В картине, снятой в жанре атмосферного портрета-наблюдения, будут показаны будни актера: бэкстейджи со съемочных площадок и репетиций в театре, занятия со студентами, гастроли, перелеты и переезды, встречи со зрителями, а также семейный архив, включая восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Безруковым.

«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», — рассказала о картине Анна Матисон.

Зрители увидят, как создавались легендарные фильмы и сериалы с участием актера, в том числе и «Бригада». Безруков также расскажет о своем понимании актерской профессии, о том, как оно менялось с годами, о своих учителях и учениках, а также о любимом детище — рок-группе.

Премьера фильма «Чье сердце бьется громче» состоится 21 октября в 16.10 на «Первом канале». Также четырехсерийная картина будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.