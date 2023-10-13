Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Студия Warner Bros. получила многомиллионный судебный иск из-за копии палочки Гарри Поттера из фильмов о юном волшебнике и магической школе. Об этом сообщает TMZ.

Жительница США Джессика Перри рассказала, что приобрела копию палочки с небольшой лампочкой на конце в магазине и дала поиграть своим сыновьям. Когда старший из них махал палочкой, металлическая часть игрушки отлетела и травмировала глаз ее младшего сына.

Это, по словам Перри, привело к тяжелой травме, ребенок перенес несколько операций, и ему предстоит не только болезненное лечение, но и психологическая реабилитация — он боится засыпать в темноте. Кроме того, добавила мать поранившегося малыша, он вряд ли сможет заниматься активным спортом.

Теперь Перри хочет отсудить у киностудии компенсацию в размере $8 млн.