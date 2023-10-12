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12 октября 2023, новость

Уилл Смит не живет с женой 7 лет, но разводиться не собирается

Джада Пинкетт Смит рассказала, что они с супругом работают над спасением отношений
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт Смит заявила, что не живет со своим мужем, актером Уиллом Смитом, уже семь лет. Об этом она объявила в беседе с изданием People.

По словам Пинкетт Смит, они с супругом расстались еще в 2016 году, однако все еще пытаются спасти отношения. «Вместе мы проделали действительно тяжелую работу. У нас просто есть глубокая любовь друг к другу, и мы собираемся выяснить, как заставить отношения работать», — объяснила она.

Она также рассказала, как встреча со Смитом, с которым они поженились в 1997 году, повлияла на нее. Как отметила актриса, до знакомства с будущим мужем она лечилась от депрессии и принимала антидепрессанты, однако впоследствии перестала делать это. «Я была поглощена им и его динамикой. Я чувствовала, будто излечилась. Он стал моим лекарством», — призналась Пинкетт Смит.

Напомним, в 2022 году супружеская пара оказалась в центре скандала: во время церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока после того, как тот неудачно пошутил над его женой.

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