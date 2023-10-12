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12 октября 2023, новость

«Будут кусать локти»: Марат Башаров — об уехавших из РФ звездах

Актер заявил, что положение артистов в эмиграции со временем станет хуже, в связи с чем их «абсолютно не жалко»
Марат Башаров

Актер Марат Башаров в интервью kp.ru рассказал о своем отношении к эмигрировавшим из России после начала СВО артистам.

«Мне никто особо не звонил. Потому что с теми, кто уехал, я особо-то и не общался. С Чулпан мы снимались вместе в одной картине, но мы не сдружились. В губы не целовались, чтобы потом плакаться и делиться сокровенными вещами», — отметил Башаров.

Он вспомнил, что работал также с актером Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), но и он не стал связываться с Башаровым после эмиграции. Артист считает, что спустя некоторое время положение звезд-эмигрантов за рубежом станет еще хуже, и они начнут «кусать локти».

«Будут кусать локти. В этом смысле мне их абсолютно не жалко. Это все было предсказуемо», — резюмировал актер.

С февраля 2022 года, когда началась СВО России на Украине, из страны уехали некоторые деятели культуры и искусства. В то же время многие звезды, в том числе Мария МироноваДмитрий НагиевАнастасия Ивлеева заявили, что не собираются уезжать из РФ.

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