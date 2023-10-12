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12 октября 2023, новость

Диана Гурцкая растрогала зрителей проникновенной речью о муже

Певица выступила на благотворительном фестивале для детей
Диана Гурцкая | Источник: PersonaStars

Незрячая певица Диана Гурцкая на благотворительном фестивале для детей с проблемами со зрением выступила с трогательной речью, посвященной ушедшему мужу Петру Кучеренко. Об этом пишет «Муз-ТВ».

Гурцкая также является организатором этого фестиваля, она вышла на сцену и спела песню «Прости». Исполнительница выступила столь проникновенно, что у многих зрителей на глаза навернули слезы. После этого Гурцкая обратилась к публике и подчеркнула, что любовь к мужу всегда будет жить в ее сердце, и что эти чувства помогают ей собраться с силами в трудную минуту.

«Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать своему мужу. Он всегда живет в моем сердце и будет жить. Именно это дает мне силы не сломаться и не впасть в уныние. Ему бы это понравилось. Он бы мне сказал: "Живи, родная. Живи и пой", — высказалась Гурцкая.

Ранее в сентябре певица приняла участие в шоу «Ты супер!». 45-летняя певица впервые после смерти мужа Петра Кучеренко вышла на сцену, чтобы поддержать 13-летюю участницу проекта Мирославу Попову, которая не видит с рождения. 

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