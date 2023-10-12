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12 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Бузова, Гагарина, Кока с бойфрендом: звезды на «Дне рождения Муз-ТВ»

Смотрите фоторепортаж с масштабного концерта в Кремле, где собрались главные артисты современной сцены
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В Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт «День рождения Муз-ТВ». С 27-летием музыкальный телеканал пришли поздравить популярные представители российского шоу-бизнеса — они дарили зрителям праздничную атмосферу, исполняя свои хиты и оставляя теплые пожелания каналу.

На «кремлевскую» сцену вышли SHAMAN, Алсу, GAYAZOV$ BROTHER$, группа «Дискотека Авария», Юлианна Караулова, NILETTO, Стас Костюшкин, IOWA, Тося Чайкина, Жасмин, Анита Цой и многие другие.

Одной из ведущих вечера стала Лолита Милявская. В беседе с журналистами певица рассказала, что сейчас активно готовится к сольному концерту, который состоится 14 ноября, в день ее 60-летия. «Будет прикольно и смешно. Я заморочилась. Вам понравится», — отметила артистка.

Лера Кудрявцева же призналась, что с радостью согласилась вести мероприятие, так как долгие годы была лицом телеканала. 

«“Муз-ТВ” — это то, с чего я начинала. И, кстати, я ревностно отношусь к нему, это мой дом, мое детище», — призналась телеведущая.

Особое внимание к себе по традиции приковала Ольга Бузова. Она призналась, что очень любит телеканал, который всегда собирает главных звезд эстрады. Вслед за ней на красную дорожку вышла Клава Кока. Компанию 26-летней певице составил ее новый возлюбленный Александр Поверин, которого она встретила на реалити-шоу «Сердце Клавы». Бузова шутливо посоветовала Коке не показывать молодого человека публике, так как он очень красив.

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Завершился праздничный концерт выступлением Полины Гагариной. «Любимый, родной, прекрасный “Муз-ТВ”! Мы поздравляем тебя с 27-летием. Роскошная, красивая, молодая, но уже очень мудрая дата. Пожелаем вместе процветания, новой красивой музыки и самых лучших артистов!» — произнесла певица со сцены.

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