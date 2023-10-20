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20 октября 2023, статьяОбзоры

Смотрим дома: 7 идеальных онлайн-киноновинок для всей семьи

Обаятельная семейная комедия, красочный мультфильм по Пушкину, «Доктор Хаус» по-турецки и душещипательная история Хатико — просмотр любой из этих киноновинок, доступных онлайн на KION, скрасит ваш вечер в кругу семьи или в одиночестве

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«Девочка Нина и похитители пианино»

Кадр из фильма «Девочка Нина и похитители пианино»

8-летняя непоседа Нина забрасывает все, чем бы ни увлеклась. Так случилось бы и с игрой на пианино, вот только инструмент Нине достался не простой, а волшебный. Любого, кто играет на нем, пианино превращает в виртуоза, способного менять своей музыкой все вокруг. Неудивительно, что столь необычным артефактом заинтересовались негодяи и похитили пианино вместе с его маленькой хозяйкой.

«Девочка Нина и похитители пианино»

Приключенческий детектив с юной актрисой-звездой Евой Смирновой в органичном дуэте с Алексеем ФилимоновымВертинский») в роли импозантного злодея увлечет детей нехитрой интригой и симпатичными героями, а у родителей вызовет теплое чувство ностальгии по детским и юношеским фильмам советского прошлого.

«Доктор Хаос»

Турецкие сериалы продолжают захватывать наши экраны и свободное время — на этот раз ремейком популярнейшей американской медицинской драмы о Шерлоке Холмсе от мира медицины. Как и Грегори Хаус, главный герой «Доктора Хаоса» Атеш Хекимоглу — блестящий диагност-инфекционист с невыносимым характером. Он не признает шаблонов, не церемонится с пациентами и потому доставляет немало хлопот главврачу Ипек. От серии к серии Хекимоглу распутывает невероятно сложные медицинские случаи вместе со своей командой, спасая жизни других и не особенно заботясь о своей.

«Доктор Хаос»

«Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Анимационная и осовремененная версия пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» — красочная сказка в лучших традициях диснеевских мультфильмов, наделенная целой вселенной разнообразных персонажей, приключений, забавных моментов и волшебства.

Кадр из фильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

По сюжету, накануне свадьбы с Русланом прекрасную Людмилу похищает колдун Черномор, одержимый идеей собрать у себя в замке полную коллекцию сказочных принцесс. Пока герой мчится на спасение невесты, продираясь сквозь волшебные земли и густые чащи, Людмила использует все свои навыки боевой и современной девушки, способной оказать сопротивление обидчику.

«Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

«Париж. Все включено»

Аниматор Тридан Лагаш родился на мексиканском курорте, где и провел всю свою жизнь. Никогда не бывавший в мегаполисе, рассеянный и неуклюжий 50-летний мужчина отправляется в Париж на поиски Виолетты — своей единственной большой любви, которую он не видел 42 года. В городе Тридан останавливается у сводного брата Луи, однако тот не слишком рад появлению нежданного гостя. Чтобы поскорее отделаться от него, Луи уговаривает одну из своих подружек притвориться Виолеттой.

«Париж. Все включено»

Романтическая комедия положений снята одним из главных современных комиков французского кино Дэни Буном — он же выступает в главной роли в паре с Шарлоттой Генсбур. Легкая история, приятный юмор и очарование Парижа — хорошее настроение на вечер вам точно обеспечено.

«Комната чудес»

Проникновенная французская драма, основанная на бестселлере Жюльена Сандреля, рассказывает светлую и полную надежды историю о невероятной силе материнской любви. Уже полгода 12-летний Луи не выходит из комы, и его мама Тельма предпринимает отчаянную попытку пробудить мальчика рассказами о том, как прекрасна жизнь. Для этого она берется реализовать его желания из списка «10 вещей, которые нужно сделать до конца света». Следуя за мечтами подростка, 40-летняя женщина и сама учится жить вопреки несчастью.

«Комната чудес»

«Мой Хатико»

Новая экранизация известной истории о псе по имени Хатико — душещипательное кино о верности и бессмертной дружбе, способное растрогать зрителей любого возраста и эмоциональной закалки.

Кадр из фильма «Мой Хатико»

Действие ленты разворачивается в начале 2000-х, когда уже немолодой профессор подбирает на улице бездомного щенка. Втайне от супруги, не питающей нежности к собакам, он приносит его домой, намереваясь подержать пса у себя, пока не найдет ему новых хозяев. Однако вскоре милый и добрый Хатико становится настоящим членом семьи, принеся в дом любовь, тепло и уют.

«Мой Хатико»

«Круче некуда»

В недалеком будущем повстанцы осаждают крупный нефтезавод на Ближнем Востоке. Эвакуировать персонал поручено спецагенту Луо Фенгу. По дороге их автобусный конвой попадает в песчаную бурю, во время которой наемники берут в заложники главного инженера компании и ее сына. Фенг и бывший американский морпех Крис Ван Хорн вступают в схватку, одновременно пытаясь прорваться сквозь град пуль и песка.

«Круче некуда»

Яркий и динамичный экшен с акробатическим кунг-фу и фирменным юмором Джеки Чана, органично дополненный обаянием звезды «Миротворца» Джона Сины, — идеальный вариант для тех, кто соскучился по олдскульным боевикам.

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