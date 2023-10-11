Звезда «Счастливы вместе» вернулась на сцену после депрессии

Юлия Захарова | Источник: PersonaStars

Актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова вернулась на сцену после скандала на прощании с ее коллегой актером Вячеславом Гришечкиным. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам осведомленного источника, вывести из депрессии актрису удалось без рехаба.

Захарова отыграла два спектакля «Любовнички» с Сергеем Глушко — в Санкт-Петербурге и Туле.

Напомним, ранее Юлия Захарова появилась в состоянии сильного алкогольного опьянения на похоронах актера Вячеслава Гришечкина и начала оскорблять присутствующих. Бывшие коллеги Захаровой по ситкому сообщали, что давно не общались с актрисой, она перестала выходить на связь. Во время работы над первым сезоном проблем с зависимостями у нее не было.