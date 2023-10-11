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11 октября 2023, новость

Домогаров рассказал об отношениях с сыном после смерти экс-жены

Актер считает, что горе их сплотило
Александр Домогаров и Александр Домогаров-мл. | Источник: PersonaStars

Александр Домогаров в беседе с изданием WomanHit рассказал об отношениях с сыном, актером и режиссером Александром Домогаровым-мл. По словам 60-летнего артиста, их отношения стали более крепкими после смерти его бывшей жены Ирины, которой не стало летом этого года.

«После смерти его мамы мы сблизились. Я это чувствую», — признался Домогаров.

Также, отвечая на вопрос о том, что бы он хотел получить в качестве подарка, Александр Юрьевич отметил, что ему нужнее всего общение и встречи с близкими, а не материальные вещи.

Напомним, из-за тяжелого состояния матери Александр Домогаров-мл. отложил съемки сериала «Она такая классная». Только спустя несколько месяцев после ухода матери из жизни режиссер вернулся к работе над проектом.

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