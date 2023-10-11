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11 октября 2023, новость

«Кто-то нужен, кто-то не нужен»: Песков высказался о возвращении звезд

Пресс-секретарь президента высказался о ситуации с покинувшими Россию знаменитостями
Дмитрий Песков | Источник: PersonaStars

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возвращение уехавших из России звезд нормальным процессом. Его цитирует РИА «Новости».

«Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра. Это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас», — прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее в Госдуме спрогнозировали скорое возвращение в Россию уехавших знаменитостей. «В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

До этого звезда «Кавказской пленницы» актриса Наталья Варлей призвала «не мусолить» фамилии артистов, которые покинули Россию.

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