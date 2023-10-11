Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф высказался об отцовстве

Он пояснил, что боится мысли о том, что в мире есть человек, о котором придется заботиться всю жизнь. Отмечается, что Рэдклифф и его 39-летняя супруга Эрин Дарк до сих пор не показали лицо новорожденного и не сообщили его имя. «Это потрясающе, и он [сын] — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Откровенно говоря, ужасно иметь в мире человека, о котором я так сильно забочусь <...> Так что, вы знаете, это пугает», — заявил 34-летний артист.