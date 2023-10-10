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10 октября 2023, новость

В Праге отменили концерт уехавшего из России Анатолия Белого

Ранее выступление артиста было отменено в Париже
Анатолий Белый | Источник: PersonaStars

В Чехии отменили концерт актера Анатолия Белого из-за низкого спроса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мероприятие должно было пройти 18 октября в Праге. Билеты не раскупили, поэтому организаторы решили отменить концерт.

Ранее выступление Белого, запланированное на 4 октября, отменили в Париже. Вероятной причиной тогда тоже оказались плохие продажи билетов.

Позднее артист пожаловался на злорадство со стороны бывших коллег из России на фоне отмены его спектакля. Он заявил, что артистам в эмиграции не прощают даже малейших промахов. Актер отметил, что все допускают ошибки, а прокатчики от форс-мажоров не застрахованы. Белый заверил, что спектакль в Париже будет перенесен на весну.

Напомним, Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

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