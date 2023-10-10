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10 октября 2023, новость

Слепаков опроверг информацию о похищении боевиками ХАМАС

Уехавший из России комик уточнил, что чувствует себя хорошо и поддерживает израильскую армию
Семен Слепаков

Представитель юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) опроверг в беседе с Telegram-каналом Shot слухи о том, что звезду похитили боевики ХАМАС.

Он уточнил, что комик чувствует себя хорошо и поддерживает израильскую армию.

Недавно Слепаков опубликовал пост в поддержку граждан Израиля после нападения ХАМАС. Слепаков пожелал сил и мужества военным, освобождения пленным и выздоровления раненным. Он также выразил соболезнования израильтянам, потерявшим родных и близких.

В августе 2022 года стало известно, что Слепаков дает концерты в Израиле, где пребывает до сих пор. В июне 2023-го Замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении актера и музыканта Семена Слепакова в реестр иностранных агентов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Напомним, ранее Максим Галкин также высказался в поддержку Израиля.

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