Слепаков опроверг информацию о похищении боевиками ХАМАС

Семен Слепаков

Представитель юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) опроверг в беседе с Telegram-каналом Shot слухи о том, что звезду похитили боевики ХАМАС.

Он уточнил, что комик чувствует себя хорошо и поддерживает израильскую армию.

Недавно Слепаков опубликовал пост в поддержку граждан Израиля после нападения ХАМАС. Слепаков пожелал сил и мужества военным, освобождения пленным и выздоровления раненным. Он также выразил соболезнования израильтянам, потерявшим родных и близких.

В августе 2022 года стало известно, что Слепаков дает концерты в Израиле, где пребывает до сих пор. В июне 2023-го Замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении актера и музыканта Семена Слепакова в реестр иностранных агентов.