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10 октября 2023, новость

Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе

Голливудская актриса приступила к съемкам в фильме Пабло Ларраина «Мария»

Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас в биографическом фильме «Мария» режиссера Пабло ЛарраинаСпенсер», «Джеки»). Создатель байопика опубликовал первые кадры 48-летней актрисы в образе оперной дивы.

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«Я невероятно рад начать съемки “Марии”, этот фильм познакомит зрителей по всему миру с замечательной жизнью и творчеством Марии Каллас благодаря великолепному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы, и особенно, блестящей работе Анджелины и ее необыкновенной подготовке», — рассказал режиссер изданию Deadline.

В центре сюжета фильма — история Марии Каллас, американской певицы греческого происхождения, которая сумела покорить весь мир. В киноленте будут показаны последние дни жизни исполнительницы, которая умерла в Париже в 1977 году в возрасте 53 лет. Известно, что Каллас незадолго до смерти перестала выходить в свет, так как страдала от редкого заболевания — дерматомиозита.

Съемки фильма уже начались и, по сообщениям западных СМИ, будут длиться примерно восемь недель. Дата премьеры пока не называется.

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