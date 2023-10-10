Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе

Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас в биографическом фильме «Мария» режиссера Пабло Ларраина («Спенсер», «Джеки»). Создатель байопика опубликовал первые кадры 48-летней актрисы в образе оперной дивы.

<div id="vk_post_-48064554_29495"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29495", -48064554, 29495, 'cWnZlh_9RVhMtH4c0atdLPurAx0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я невероятно рад начать съемки “Марии”, этот фильм познакомит зрителей по всему миру с замечательной жизнью и творчеством Марии Каллас благодаря великолепному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы, и особенно, блестящей работе Анджелины и ее необыкновенной подготовке», — рассказал режиссер изданию Deadline.

В центре сюжета фильма — история Марии Каллас, американской певицы греческого происхождения, которая сумела покорить весь мир. В киноленте будут показаны последние дни жизни исполнительницы, которая умерла в Париже в 1977 году в возрасте 53 лет. Известно, что Каллас незадолго до смерти перестала выходить в свет, так как страдала от редкого заболевания — дерматомиозита.