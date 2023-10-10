Валдис Пельш высказался о судьбе шоу «Угадай мелодию»

Валдис Пельш

Валдис Пельш дал интервью адвокату Александру Добровинскому, которому рассказал о программе «Угадай мелодию». По словам 56-летнего телеведущего, передача не потеряла своей актуальности, но сейчас у нее новый формат, который он считает странным.

«Программа “Угадай мелодию” жива до сих пор, как ни странно. Правда, в странном формате — восемь дней в январе. Нас выставляют каждый день на “Первом канале”, а потом мы уходим в годовой отпуск. Я не обсуждаю мудрое решение мудрого Константина Львовича», — заявил Пельш.

Он также признался, что в 90-х годах люди, увидев его на улице, подходили к нему, чтобы поздороваться и с иронией сказать: «Угадай мелодию». Ведущий отметил, что насчитал около 5279 подобных шуток, а потом уже просто сбился со счета.

Напомним, программа «Угадай мелодию», автором которой был Владислав Листьев, выходит в эфире с 1995 года. Ведущий Валдис Пельш проверяет, насколько хорошо участники знакомы с популярными российскими и зарубежными композициями. В последние годы передача выходит в эфир только в новогодние праздники, а участие в ней принимают звезды отечественной эстрады.