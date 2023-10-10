Наверх
10 октября 2023, новость

Авербух объяснил, почему «Ледниковый период» сняли с эфира

Фигурист отметил, что сейчас следует отдавать предпочтение настоящим спортивным соревнованиям
Илья Авербух | Источник: PersonaStars

Фигурист и главный шоураннер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух в интервью kp.ru рассказал, почему шоу временно сняли с эфира.

«Это не первый раз, когда "Ледниковый период" перестают показывать. Проект сложный и требует много сил и внимания. И, наверное, сейчас, когда идет достаточно много внутренних соревнований, важнее показывать их», — подчеркнул Авербух.

Он напомнил, что сейчас проходит много различных Гран-при, поэтому предпочтение стоит отдавать настоящим спортивным соревнованиям. Авербух считает, что это поможет популяризовать спорт, а также поднять дух российских спортсменов, которые не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

«Очень верим, что, когда вся эта несправедливость уйдет, "Ледниковый период" вернется на экраны. Но в любом случае все решения принимаются руководством канала и Константином Эрнстом лично. Конечно, если снова поступит предложение, мы с радостью на него откликнемся», — отметил Авербух.

Напомним, ранее Даня Милохин, неожиданно покинувший «Ледниковый период» в разгар сезона, обратился к Константину Эрнсту. Блогер попросил прощения у генерального директора «Первого канала» и заявил, что хотел бы вернуться в проект.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Даня Милохин
Константин Эрнст
Даня Милохин хотел бы снова участвовать в «Ледниковом периоде»
Илья Авербух
Ледниковый период
Ведущая «Ледникового периода» рассказала о сложностях работы
Блогерша объяснила уход Милохина из «Ледникового периода»
Киркоров и Зиверт оценят выступления финалистов популярного шоу
Тодоренко раскрыла закулисье популярного шоу на «Первом канале»
Пресняков порадовался, что Подольская покинула «Ледниковый период»
Даня Милохин высказался о попадании в черный список звезд на ТВ
Медведева с новым партнером по «Ледниковому периоду» получила высший балл
Тодоренко назвала своих конкурентов на «Ледниковом периоде»
Агата Муцениеце стала членом жюри «Ледникового периода»
Резко покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха
Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»
Татьяна Тарасова вернулась на съемки шоу «Ледниковый период»
Милохин и Медведева снова поцеловались на «Ледниковом периоде»
Участница «Ледникового периода» получила травму на съемках
Навка, Тодоренко и новая ведущая: появились фото со съемок ледового шоу «Первого»
«Первый» показал анонсы «Ледникового периода» с Башаровым, Бероевым и Тодоренко
СМИ: Милохин и Медведева воссоединятся в новом сезоне «Ледникового периода»
СМИ: Алина Загитова продолжит вести шоу «Ледниковый период»
Милохин рассказал о закулисье популярного шоу «Первого канала»
«Ледниковый период» вернется в эфир «Первого канала»
Белка из «Ледникового периода» добралась до желудя
Безрукова рассказала, почему отказалась от участия в шоу на льду
Поцелуй с Милохиным, стриптиз с Муцениеце: финал шоу на льду
Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу
Бородина примерила образ Муравьевой из фильма «Карнавал»
Милохин и Медведева стали Джокером и Харли Квинн в шоу
Бородина высказалась о сравнениях с Бузовой
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде»
Названы победители «Ледникового периода»
Звезда «Папиных дочек» поблагодарила за поддержку после свадьбы
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Авербух рассказал о тренировках Собчак для «Ледникового периода»
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Назван лучший мультфильм 21-го века
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
Новые трейлеры
Корона
Тизер (6 сезон, англ.)
Майор Гром: Игра
Тизер-трейлер
Шошана
Трейлер (англ.)
Крик. Ночь перед Рождеством
Трейлер (англ.)
Дочь Болотного царя
Дублированный трейлер №2
Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя
Трейлер
Пчеловод
Трейлер (англ.)
Вредная привычка
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь
Используем технологии рекомендаций