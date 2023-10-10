Авербух объяснил, почему «Ледниковый период» сняли с эфира

Илья Авербух | Источник: PersonaStars

Фигурист и главный шоураннер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух в интервью kp.ru рассказал, почему шоу временно сняли с эфира.

«Это не первый раз, когда "Ледниковый период" перестают показывать. Проект сложный и требует много сил и внимания. И, наверное, сейчас, когда идет достаточно много внутренних соревнований, важнее показывать их», — подчеркнул Авербух.

Он напомнил, что сейчас проходит много различных Гран-при, поэтому предпочтение стоит отдавать настоящим спортивным соревнованиям. Авербух считает, что это поможет популяризовать спорт, а также поднять дух российских спортсменов, которые не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

«Очень верим, что, когда вся эта несправедливость уйдет, "Ледниковый период" вернется на экраны. Но в любом случае все решения принимаются руководством канала и Константином Эрнстом лично. Конечно, если снова поступит предложение, мы с радостью на него откликнемся», — отметил Авербух.