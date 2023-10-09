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9 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Петренко рассказал об отношениях с Климовой после развода

Актер признался, что, несмотря на недопонимания, они друг другу зла не желают
Игорь Петренко и Екатерина Климова | Источник: Legion-Media.ru

Игорь Петренко стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека». Беседуя с ведущим Борисом Корчевниковым, 46-летний актер рассказал, как общается с бывшей женой, актрисой Екатериной Климовой. Он признался, что сейчас у них не лучшие отношения, но они стараются решить все проблемы.

«Во-первых, мы взрослые люди, понимаем, что у нас дети. И в глобальном смысле зла никто никому не желает. Во-вторых, прошлое не вернуть, разломанное не починишь. Но главный фактор — наши дети. Мы просто обязаны оставаться в сцепке, что бы ни случалось», — заявил звезда фильма «Водитель для Веры».

Напомним, Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2013 году после десяти лет брака, в котором родились сыновья — Матвей и Корней. В 2022 году актриса подала на бывшего мужа в суд, требуя выплатить долг по алиментам в размере шесть миллионов рублей. Актер вернул лишь незначительную часть этой суммы, поэтому разбирательства между бывшими супругами продолжаются.

После расставания Игорь Петренко женился на актрисе Кристине Бродской, которая родила ему трех дочерей, а Екатерина Климова вышла замуж за коллегу Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу. Спустя несколько лет Климова и Месхи расстались.

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