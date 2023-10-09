Петренко рассказал об отношениях с Климовой после развода

Игорь Петренко и Екатерина Климова | Источник: Legion-Media.ru

Игорь Петренко стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека». Беседуя с ведущим Борисом Корчевниковым, 46-летний актер рассказал, как общается с бывшей женой, актрисой Екатериной Климовой. Он признался, что сейчас у них не лучшие отношения, но они стараются решить все проблемы.

«Во-первых, мы взрослые люди, понимаем, что у нас дети. И в глобальном смысле зла никто никому не желает. Во-вторых, прошлое не вернуть, разломанное не починишь. Но главный фактор — наши дети. Мы просто обязаны оставаться в сцепке, что бы ни случалось», — заявил звезда фильма «Водитель для Веры».

Напомним, Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2013 году после десяти лет брака, в котором родились сыновья — Матвей и Корней. В 2022 году актриса подала на бывшего мужа в суд, требуя выплатить долг по алиментам в размере шесть миллионов рублей. Актер вернул лишь незначительную часть этой суммы, поэтому разбирательства между бывшими супругами продолжаются.