В пародии на «Ивана Васильевича...» появится Барби

«Я снялась в роли Барби. У нас такой очень большой и классный получится клип, прямо почти кино, где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прямо секси-куклы. В общем, будет бомба. Смотрите в новогоднюю ночь», — сообщила 33-летняя исполнительница.