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9 октября 2023, новость

В пародии на «Ивана Васильевича...» появится Барби

В новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все» знаменитую куклу сыграет Anna Asti
6
фотографий
6
фотографий

Певица Анна Дзюба (Anna Asti) стала гостьей нового выпуска программы «Шоу Воли» и в беседе с ведущим Павлом Волей сообщила, что приняла участие в съемках новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», ремейке советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.

«Я снялась в роли Барби. У нас такой очень большой и классный получится клип, прямо почти кино, где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прямо секси-куклы. В общем, будет бомба. Смотрите в новогоднюю ночь», — сообщила 33-летняя исполнительница.

Напомним, о старте съемок комедии в формате Comedy Club «Иван Васильевич меняет все» в ростовском Кремле стало известно в конце августа. Главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного — сыграет Тимур Батрутдинов, Шурика — Демис Карибидис, вора Жоржа Милославского — Максим Лагашкин.

Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей СветлаковМихаил ГалустянГоша КуценкоПавел ДеревянкоМарина КравецГарик МартиросянМарина ФедункивОльга КартунковаОльга БузоваБаста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат МусагалиевФилипп Киркоров и другие.

Ранее Бузова показала «пугающее» фото из гримерки и намекнула, что тоже снимается в картине «Иван Васильевич меняет все». Судя по кадру, звезде досталась роль Ульяны Андреевны Бунши, которую в оригинальной версии играла Наталья Крачковская.

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