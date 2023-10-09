В пародии на «Ивана Васильевича...» появится Барби

Певица Анна Дзюба (Anna Asti) стала гостьей нового выпуска программы «Шоу Воли» и в беседе с ведущим Павлом Волей сообщила, что приняла участие в съемках новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», ремейке советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.
«Я снялась в роли Барби. У нас такой очень большой и классный получится клип, прямо почти кино, где много-много красивых девчат, которые все в розовом. Такие прямо секси-куклы. В общем, будет бомба. Смотрите в новогоднюю ночь», — сообщила 33-летняя исполнительница.
Напомним, о старте съемок комедии в формате Comedy Club «Иван Васильевич меняет все» в ростовском Кремле стало известно в конце августа. Главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного — сыграет Тимур Батрутдинов, Шурика — Демис Карибидис, вора Жоржа Милославского — Максим Лагашкин.
Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко, Павел Деревянко, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Марина Федункив, Ольга Картункова, Ольга Бузова, Баста (Василий Вакуленко), Иванушки International, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и другие.
Ранее Бузова показала «пугающее» фото из гримерки и намекнула, что тоже снимается в картине «Иван Васильевич меняет все». Судя по кадру, звезде досталась роль Ульяны Андреевны Бунши, которую в оригинальной версии играла Наталья Крачковская.