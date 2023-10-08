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8 октября 2023, новость

Шэрон Стоун рассказала, как изменилась ее жизнь после инсульта

Актриса заявила, что ей необходим восьмичасовой сон из-за принимаемых препаратов
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэрон Стоун призналась, что ей нужно спать по восемь часов в день без перерывов, чтобы не допустить второго инсульта. Ее слова передает Fox news.

Артистка призналась, что сон помогает работать таблеткам, которые она принимает.

«Долгое время я притворялась, что со мной все в порядке. Но после случившегося я стала инвалидом, и из-за этого меня часто не берут на работу», — отметила звезда «Основного инстинкта».

По словам актрисы, она живет так уже 22 года. Подобный образ жизни стал для нее привычным, поэтому артистка не стесняется об этом говорить.

До этого Стоун вспоминала, что пережила инсульт в 2001 году. По словам артистки, шансы на ее выживание составляли 1%. Ей пришлось восстанавливаться семь лет.

«И мой контракт изменился. Теперь я могу работать максимум по 14 часов в день. Поэтому я не работаю уже 20 лет», — заявила актриса.

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