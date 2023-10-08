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8 октября 2023, новость

В России пройдет первое награждение премией за лучшие диалоги в кино

В совет премии вошли Константин Хабенский и Олег Меньшиков
Александр Цыпкин | Источник: Алексей Молчановский

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Писатель Александр Цыпкин и продюсер Александр Акопов объявили о создании премии за лучшие диалоги в российском кино. Первая церемония награждения пройдет 30 ноября в Москве, рассказал писатель на деловой сессии кинофестиваля «Маяк».

В премии будет несколько номинаций —  «Лучший комедийный диалог», «Лучший сценарный дебют», «Лучший диалог с самим собой», «Лучшие диалоги в сериале» и другие. Цыпкин отметил, что это первая подобная премия в России.

«В ноябре открывается премия за лучшие диалоги в российском кино. В Театре имени Ермоловой 30 [ноября] пройдет. <…> Все равно фильм запоминают по мемам, по сценам», — рассказал он.

По словам Цыпкина, в состав жюри премии войдут писатели и журналисты Сергей Минаев и Алена Долецкая, актер Николай Фоменко, ученая и писательница Татьяна Черниговская и стендап-комик Евгений Чебатков.

В совет премии вошли, в том числе, народные артисты РФ Константин Хабенский и Олег Меньшиков.

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