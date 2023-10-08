Ольга Бузова призналась, что не хочет уходить со сцены

Ольга Бузова | Источник: Алексей Молчановский

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не собирается завершать карьеру исполнительницы, так как она уже привыкла к сцене. Ее слова передает kp.ru.

«Когда у меня было мало песен, я исполняла "Под звуки поцелуев" или "Привыкаю". Потом появился "WiFi". Сейчас я не могу решить, с какой песней выступать. Я со сцены вообще не хочу уходить», — подчеркнула звезда.

Исполнительница готовит три шоу в Москве, которые будут проходить в конце ноября. По словам Бузовой, она сделает выступления такими же, какими они были в 2017, 2018 и 2022 годах.

«Три альбома, три разных программы. У меня часто спрашивают — на какое шоу пойти? На все!», — отметила певица.

Недавно Бузова описала эмоции от первого опыта эротических съемок для своего клипа. Телеведущая призналась, что сильно нервничала, так как это был ее первый опыт, и она старалась отыграть максимально реалистично.