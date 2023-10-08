Уехавший из России Максим Галкин написал о ситуации в Израиле

Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал пост в соцсетях, выразив поддержку армии Израиля.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Тяжелое время для Израиля. <...> Израиль победит!» — написал он.

Вскоре после публикации под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою Родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью, однако скриншоты к тому моменту уже начали публиковаться в ряде Telegram-каналов.

В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным улетела из России в Израиль. В том же месяце Примадонна назвала в соцсетях своих недоброжелателей «холопами» и призвала их «скрежетать зубами». По словам артистки, если бы она нравилась людям, которые ее ненавидят, значит, ее жизнь и музыкальная карьера прошли бы зря.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.