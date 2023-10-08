Наверх
8 октября 2023, новость

Уехавший из России Максим Галкин написал о ситуации в Израиле

Юморист признался, что проснулся от звуков сирен
Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал пост в соцсетях, выразив поддержку армии Израиля.

«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Тяжелое время для Израиля. <...> Израиль победит!» — написал он.

Вскоре после публикации под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою Родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью, однако скриншоты к тому моменту уже начали публиковаться в ряде Telegram-каналов.

В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным улетела из России в Израиль. В том же месяце Примадонна назвала в соцсетях своих недоброжелателей «холопами» и призвала их «скрежетать зубами». По словам артистки, если бы она нравилась людям, которые ее ненавидят, значит, ее жизнь и музыкальная карьера прошли бы зря.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Максим Галкин
Новые трейлеры
Крик. Ночь перед Рождеством
Трейлер (англ.)
Дочь Болотного царя
Дублированный трейлер №2
Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя
Трейлер
Пчеловод
Трейлер (англ.)
Вредная привычка
Трейлер
Моя ужасная сестра 2
Трейлер
Убить Риту
Трейлер
Весь невидимый нам свет
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь