Полина Гагарина выгнала Акмаля из «Голоса»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-55157869&id=456243057&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Певица Полина Гагарина выгнала Акмаля из шоу «Голос. Уже не дети», отдав предпочтение юной артистке Екатерине Качурак.

«Я отдаю тебя твоим поклонницам», — сказала Гагарина.

Акмаль выступал с песней Алексея Романофф «Раневская», а на популярность юного певца указали все члены жюри, но Гагарина сделала свой выбор в пользу девушки.

Незадолго до этого Акмаль рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной. Он уточнил, что при работе над вторым своим выступлением в рамках конкурса просил Гагарину учесть его пожелания. 19-летний певец подчеркнул, что имеет некоторый опыт на сцене, поэтому ему важно, чтобы наставница учитывала его вкус и мнение.