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7 октября 2023, новость

Полина Гагарина выгнала Акмаля из «Голоса»

Певица «отдала поклонницам» певца Акмаля после критики своего наставничества
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Певица Полина Гагарина выгнала Акмаля из шоу «Голос. Уже не дети», отдав предпочтение юной артистке Екатерине Качурак.

«Я отдаю тебя твоим поклонницам», — сказала Гагарина.

Акмаль выступал с песней Алексея Романофф «Раневская», а на популярность юного певца указали все члены жюри, но Гагарина сделала свой выбор в пользу девушки.

Незадолго до этого Акмаль рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной. Он уточнил, что при работе над вторым своим выступлением в рамках конкурса просил Гагарину учесть его пожелания. 19-летний певец подчеркнул, что имеет некоторый опыт на сцене, поэтому ему важно, чтобы наставница учитывала его вкус и мнение.

«Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде. Было бы здорово, если бы наставники относились к проекту не как к чему-то принудительному», — жаловался артист.

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