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7 октября 2023, новость

Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал

Deadline: стало известно о съемках сериала по мотивам сказки «Стюарт Литтл»
Стюарт Литтл 2

Стало известно о съемках детского сериала по мотивам повести-сказки «Стюарт Литтл», в которой главным героем является говорящий мышонок. Об этом пишет Deadline.

Производством сериала займется Sony Pictures Television. Отмечается, что новый проект позиционируется как шоу «Хулиганы и ботаны», но с мышонком в главной роли.

Сериал выйдет почти через 25 лет после премьеры первого художественного фильма про Стюарта Литтла.

Ранее создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали о возобновлении работы над пятым сезоном шоу. «Мы вернулись», — говорится в заявлении братьев Даффер, которое последовало после новостей о завершении пятимесячной забастовки Гильдии сценаристов Голливуда.

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