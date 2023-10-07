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7 октября 2023, новость

Токийский кинофестиваль пригласил в гости режиссера Германа-младшего

Гостями кинофестиваля станут режиссер и актеры «Воздуха»
Алексей Герман-мл. | Источник: Legion-Media.ru

Организаторы Токийского международного кинофестиваля пригласили в качестве гостя режиссера Алексей Германа-младшего. Об этом пишет ТАСС.

На смотре в столице Японии также ждут актеров фильма постановщика «Воздух» — Елену Лядову, Аглаю Тарасову и Анну Исаеву. Сама картина представлена в конкурсной программе мероприятия. Кроме работы Германа-младшего в конкурсе участвует еще 14 проектов. Лауреата главного приза объявят 1 ноября.

Отмечается, что на Токийском кинофестивале, который пройдет с 23 октября по 1 ноября, также состоится мировая премьера «Воздуха». Сюжет картины рассказывает о подразделении молодых летчиц, которых распределяют в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. В актерском составе ленты также указаны Сергей БезруковАнтон Шагин, Мария Мельникова и Кристина Лапшина.

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