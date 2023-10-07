Токийский кинофестиваль пригласил в гости режиссера Германа-младшего

На смотре в столице Японии также ждут актеров фильма постановщика « Воздух » — Елену Лядову, Аглаю Тарасову и Анну Исаеву. Сама картина представлена в конкурсной программе мероприятия. Кроме работы Германа-младшего в конкурсе участвует еще 14 проектов. Лауреата главного приза объявят 1 ноября.

Отмечается, что на Токийском кинофестивале, который пройдет с 23 октября по 1 ноября, также состоится мировая премьера «Воздуха». Сюжет картины рассказывает о подразделении молодых летчиц, которых распределяют в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. В актерском составе ленты также указаны Сергей Безруков, Антон Шагин, Мария Мельникова и Кристина Лапшина.