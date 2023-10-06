Наверх
6 октября 2023, новость

Гагарина призналась, что строго обращается с подопечными в детском «Голосе»

Ранее один из участников пожаловался на работу наставницы
Полина Гагарина на съемках шоу «Голос»

Полина Гагарина, которая является одним из членов жюри музыкального проекта «Голос. Уже не дети», нового формата шоу «Голос. Дети», рассказала, как общается со своими подопечными. 36-летняя исполнительница призналась, что иногда ей приходится строго разговаривать с детьми.

«Строго разговариваю! Я же наставник, а наставники не только гладят по голове, но и делают замечания! И иногда строгость необходима, чтобы показать им за очень короткое время все приемы, которые в дальнейшем помогут им справляться на сцене», — призналась Гагарина.

До этого один из участников проекта из команды Гагариной пожаловался на сотрудничество с ней. Акмаль отметил, что он пытается быть более самостоятельным и делать так, как он чувствует, но это не нравится Гагариной. Несмотря на то, что у них возникли разногласия, 19-летний артист уверяет, что в целом доволен работой своей наставницы.

Напомним, 1 сентября на «Первом канале» стартовало шоу «Голос. Уже не дети», в котором принимают участие сильные юные вокалисты из предыдущих сезонов. Помимо Полины Гагариной, членами жюри стали Дима Билан, Пелагея и Егор Крид.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Голос. Дети
Голос. Уже не дети
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Пелагея
Пелагея Ханова
Полина Гагарина
Егор Крид довел участницу детского «Голоса» до слез
Дима Билан
Егор Крид
Звезда детского «Голоса» раскрыл минусы работы с Гагариной
Билан раскритиковал дочь Трофимова в новом детском «Голосе»
Звезду детского «Голоса» Ярославу Дегтяреву не взяли в новое шоу
Полина Гагарина приступила к съемкам в мини-сериале
Егор Крид рассказал о накаленной атмосфере в «Голос. Уже не дети»
Гагарина показала Билана, Пелагею и Крида на съемках нового «Голоса»
Участник «Голоса. Дети» поет на улице ради помощи больному другу
«Голос. Уже не дети»: популярное шоу выйдет в новом формате
Полина Гагарина назвала свой главный недостаток
Гагарина рассказала в шоу Воли о критике в детстве из-за лишнего веса
Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма
Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»
Гагарина пошутила, что попала на «Фабрику звезд» «по блату»
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»
Савичева рассказала о неприязни Гагариной после «Фабрики звезд»
Стало известно, кто выступит на «Новогоднем голубом огоньке»
Названы российские артисты с самыми высокими гонорарами
Гагарина стала ведущей нового шоу на ТВ
Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»
Неузнаваемая Гагарина играет ведьму: первые фото со съемок
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021»
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Шпица, Гусева, Дава в новом выпуске «Танцев со звездами»
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма
Гагарина впервые получила большую роль в сериале: фото со съемок
Новые трейлеры
Крик. Ночь перед Рождеством
Трейлер (англ.)
Дочь Болотного царя
Дублированный трейлер №2
Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя
Трейлер
Пчеловод
Трейлер (англ.)
Вредная привычка
Трейлер
Моя ужасная сестра 2
Трейлер
Убить Риту
Трейлер
Весь невидимый нам свет
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь