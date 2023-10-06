Гагарина призналась, что строго обращается с подопечными в детском «Голосе»

Полина Гагарина на съемках шоу «Голос»

Полина Гагарина, которая является одним из членов жюри музыкального проекта «Голос. Уже не дети», нового формата шоу «Голос. Дети», рассказала, как общается со своими подопечными. 36-летняя исполнительница призналась, что иногда ей приходится строго разговаривать с детьми.

«Строго разговариваю! Я же наставник, а наставники не только гладят по голове, но и делают замечания! И иногда строгость необходима, чтобы показать им за очень короткое время все приемы, которые в дальнейшем помогут им справляться на сцене», — призналась Гагарина.

До этого один из участников проекта из команды Гагариной пожаловался на сотрудничество с ней. Акмаль отметил, что он пытается быть более самостоятельным и делать так, как он чувствует, но это не нравится Гагариной. Несмотря на то, что у них возникли разногласия, 19-летний артист уверяет, что в целом доволен работой своей наставницы.