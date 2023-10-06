Гагарина призналась, что строго обращается с подопечными в детском «Голосе»

Полина Гагарина, которая является одним из членов жюри музыкального проекта «Голос. Уже не дети», нового формата шоу «Голос. Дети», рассказала, как общается со своими подопечными. 36-летняя исполнительница призналась, что иногда ей приходится строго разговаривать с детьми.
«Строго разговариваю! Я же наставник, а наставники не только гладят по голове, но и делают замечания! И иногда строгость необходима, чтобы показать им за очень короткое время все приемы, которые в дальнейшем помогут им справляться на сцене», — призналась Гагарина.
До этого один из участников проекта из команды Гагариной пожаловался на сотрудничество с ней. Акмаль отметил, что он пытается быть более самостоятельным и делать так, как он чувствует, но это не нравится Гагариной. Несмотря на то, что у них возникли разногласия, 19-летний артист уверяет, что в целом доволен работой своей наставницы.
Напомним, 1 сентября на «Первом канале» стартовало шоу «Голос. Уже не дети», в котором принимают участие сильные юные вокалисты из предыдущих сезонов. Помимо Полины Гагариной, членами жюри стали Дима Билан, Пелагея и Егор Крид.