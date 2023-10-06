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6 октября 2023, новость

СМИ: у 86-летнего Николая Дроздова обнаружили рак

Сообщается, что врачи собираются назначить телеведущему курс химиотерапии
Николай Дроздов | Источник: Legion-Media.ru

У телеведущего и зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, врачи выявили злокачественную опухоль при обследовании Дроздова. Как отмечает издание, в последнее время состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось.

Дроздов обратился в больницу, где у него нашли новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома — злокачественная опухоль. Ситуация осложняется гипертонической болезнью сердца. Как отмечает источник, врачи собираются назначить Дроздову курс химиотерапии.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

30 августа Дроздов рассказал, что ему провели операцию. По словам телеведущего, хирургическое вмешательство прошло успешно, но без наркоза — он отказался, объяснив свое решение тем, что в его возрасте очень опасен наркоз.

Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных». Дроздов начинал вести передачу на «Первом канале» в 1977 году попеременно с журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. В 2019 году он покинул научно-познавательное шоу.

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