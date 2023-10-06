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6 октября 2023, новость

Отец Ивана Урганта высказался об «отмене» сына

Андрей Ургант заявил, что «Вечернего Урганта» закрыли «на всякий случай»
Андрей Ургант с Иваном Ургантом и его женой Натальей Кикнадзе | Источник: PersonaStars

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант высказался об «отмене» сына в России. Об этом Ургант-старший заявил в интервью для RTVI.

66-летний артист заявил, что программу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыли на «всякий случай». «И на всякий случай чиновники на местах, как всегда, на всякий случай не дают ему выступать нигде: ну а вдруг, а вдруг Москва что-то такое скажет, или что-то такое в этом увидит... читайте Гоголя "Ревизор", там все написано», — резюмировал Ургант-старший.

Он также сказал, что в «Вечернем Урганте» никто не призывал к критике Вооруженных сил РФ или правительства страны. Однако Ургант подчеркнул, что в шоу его сына было много намеков и легкого юмора.

Ранее Андрей Ургант рассказал, что переписывается с актером Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание в колонии под Белгородом. Артист отметил, что их дружба с Ефремовым не прекратилась.

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