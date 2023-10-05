Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил актера театра и кино Гошу Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Гоша Куценко снимается в ироничной комедии, посвященной актуальной теме экологии, «Говорит Земля!». Кого именно сыграет актер, пока не уточняется, однако на фото с площадки видно, что для этой работы ему пришлось измениться практически до неузнаваемости и обзавестись длинными локонами.