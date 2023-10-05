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5 октября 2023, новость

Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Артист отмечен за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность»
Гоша Куценко

Президент России Владимир Путин наградил актера театра и кино Гошу Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аналогичной награды удостоена актриса РАМТа Татьяна Шатилова. Оба артиста отмечены главой государства за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее стало известно, что Гоша Куценко снимается в ироничной комедии, посвященной актуальной теме экологии, «Говорит Земля!». Кого именно сыграет актер, пока не уточняется, однако на фото с площадки видно, что для этой работы ему пришлось измениться практически до неузнаваемости и обзавестись длинными локонами.

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