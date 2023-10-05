Снаткина, Верник и другие на премьере первого сериала Мороз

В Москве состоялась премьера сериала «Секс. До и после». Вместе с режиссером Дарьей Мороз проект гостям представили актеры Яна Кошкина, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Ангелина Стречина, Антон Кузнецов, Дарья Верещагина, Игорь Верник, Ангелина Пахомова, Олег Гаас и другие.
Сюжет строится вокруг бара «Лед», где знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. История каждой пары разделена на две части – до и после, за кадром остается только их секс.
Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара – администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова). Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.
Премьеру сериала поддержали звездные гости: Марьяна Спивак, Светлана Камынина, Ольга Лапшина, Ингрид Олеринская и многие другие знаменитости.
«Секс. До и после» выйдет на онлайн-сервисе «Окко» 12 октября.