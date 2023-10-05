Снаткина, Верник и другие на премьере первого сериала Мороз

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Сюжет строится вокруг бара «Лед», где знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. История каждой пары разделена на две части – до и после, за кадром остается только их секс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239711&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара – администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова). Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.