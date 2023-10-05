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5 октября 2023, новость

67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в откровенной фотосессии

Ким Кэтролл позировала перед фотографом в корректирующем фигуру комбинезоне черного цвета

Англоканадская актриса Ким Кэтролл приняла участие в съемках рекламы бренда нижнего белья Skims, который принадлежит американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Снимки появились в официальном аккаунте марки в соцсетях.

67-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» позировала перед фотографом в корректирующем фигуру комбинезоне черного цвета. Известно, что стоимость предмета гардероба, который представлен в ассортименте ретейлера в десяти цветах и девяти размерах, составляет 72 доллара (семь тысяч рублей).

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По словам Кэтролл, этот комбинезон является ее любимым товаром производства Skims. «Мне понравилось, что я сама смогла выбрать вещь, в которой я буду сниматься», — призналась участница фотосессии.

В июне Ким Кэтролл перечислила свои способы борьбы со старением. Среди них — введение ботокса и некоторые другие косметологические процедуры.

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